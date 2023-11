In solidarity with Church in Africa / En solidaridad con la Iglesia en África

Administrator Letter

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Sudan’s vast Diocese of El Obeid covers an area nearly one-third larger than the state of Texas. In light of the need for clergy and religious sisters and brothers to minister to Catholics spread out across the large area, the diocese prioritized vocations to the priesthood and consecrated religious life at its 2019 annual pastoral conference.

The diocese entered into a partnership with the Diocese of Tombura-Yambio in South Sudan so that students from El Obeid could join a preliminary course in Yambio leading into their first year of seminary studies. With assistance from the Solidarity Fund for the Church in Africa, the Diocese of El Obeid recruited 15 new seminarians and four young women who entered the novitiate with the Congregation of Precious Blood Sisters in Nairobi, Kenya. Despite the challenges posed by the COVID-19 lockdown in 2020, the seminary in Juba, South Sudan, reopened in 2021 with 35 seminarians from the Diocese of El Obeid.

On Aug. 15, 2021 one of the seminarian beneficiaries of the Solidarity Fund for the Church in Africa’s grant to the diocese was ordained a deacon, and others will be able to continue their studies.

The Solidarity Fund for the Church in Africa has been making real differences in the lives of Catholics in Africa for more than 15 years through its support of seminary training, the formation of religious sisters and brothers, and other pastoral ministries that address the needs of the rapidly growing African Church. When you participate in the collection for the Solidarity Fund for the Church in Africa on Nov. 4-5, 2023 you play a key role in forming today’s seminarians to become the pastoral leaders of tomorrow.

The Church in Africa needs your help to ensure that it can educate and form seminarians to minister to the faithful as the Church continues to grow there. Please be generous to this collection for the solidarity fund through the collection offertory envelope or your parish’s e-offertory platform. To learn more about the collection and whom it supports, visit www.usccb.org/africa.

Thank you and God bless.

Sincerely yours in Christ,

Very Rev. Kenneth E. Kuntz

Diocesan Administrator of Davenport

En solidaridad con la Iglesia en África

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

La vasta diócesis sudanesa de El Obeid cubre un área casi de un tercio más grande que el estado de Texas. A la luz de la necesidad de clérigos, hermanas y hermanos religiosos para servir a los católicos repartidos por toda el área, la diócesis dio prioridad a las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa consagrada en su conferencia pastoral anual de 2019.

La diócesis se asoció con la diócesis de Tombura-Yambio en Sudán del Sur; para que los estudiantes de El Obeid pudieran unirse a un curso preliminar en Yambio que conduce a su primer año de estudios en el seminario. Con la ayuda del Fondo de Solidaridad para la Iglesia en África, la diócesis de El Obeid reclutó a 15 nuevos seminaristas y cuatro mujeres jóvenes que entraron en el noviciado con la Congregación de las Hermanas de la Preciosa Sangre en Nairobi, Kenia. A pesar de los desafíos planteados por el confinamiento por la COVID-19 en el 2020, el seminario de Juba, Sudan del Sur, reabrió sus puertas en 2021 con 35 seminaristas de la diócesis de El Obeid.

El 15 de agosto de 2021, uno de los seminaristas beneficiarios de la subvención del Fondo de Solidaridad para la Iglesia en África, fue ordenado diácono, y otros podrán continuar sus estudios.

El Fondo de Solidaridad para la Iglesia en África ha estado marcando diferencias reales en la vida de los católicos en África durante más de 15 años, a través de su apoyo a la formación en seminarios, la formación de hermanas y hermanos religiosos y otros ministerios pastorales que abordan las necesidades de la Iglesia africana en rápido crecimiento. Cuando participes en la colecta para el Fondo de Solidaridad para la Iglesia en África los días 4 y 5 de noviembre de 2023, desempeñas un papel clave en la formación de los seminaristas de hoy para que se conviertan en los líderes pastorales del mañana.

La Iglesia en África necesita su ayuda para asegurarse de que puede educar y formar seminaristas para servir a los fieles a medida que la Iglesia continúa creciendo allí. Por favor, sea generoso con esta colecta para el fondo de solidaridad a la Iglesia en África. Para obtener más información sobre la colecta y a quién apoya, visite www. Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB org/africa.

Gracias y que Dios los bendiga.

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Kenneth E. Kuntz

Administrador Diocesano de Davenport