Helping to maintain human dignity / Ayudanos a mantener la dignidad humana

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Our diocese will take up the national collection for the Catholic Campaign for Human Development (CCHD) on Nov. 18-19. Your support for this collection brings change to communities across the country and empowers people living in poverty to transform the places they live into reflections of the Kingdom of God. In addition to making an impact nationally, those living in poverty in our own diocese are empowered through the 25% share of our collection that stays here.

CCHD-funded groups in our diocese help individuals and families learn to express themselves and to effect change when the homes they rent are unsafe. Support from CCHD helps workers who lack safe working conditions or have not received promised wages. At its core, CCHD helps individuals maintain their God-given human dignity at work and home and, in doing so, supports children and families. These are a few examples of the ways in which the collection assists people in our communities.

The CCHD also provides an opportunity for Catholics to live more fully their Gospel responsibility to love our neighbors by becoming actively involved in such community efforts. Last year, one of our diocesan priests, Father Guillermo Treviño, Jr., received the CCHD’s 2022 Cardinal Bernardin New Leadership Award for empowering lay people to become leaders in both the parish and community.

This year, lay leaders in our diocese like Leslie Kilgannon have been honored as champions of social and economic justice. CCHD funding has assisted their efforts. The collection also enables our diocese to provide a paid internship to Julissa Govea, an emerging young adult Catholic leader at the University of Iowa who is working at the Center for Worker Justice.

If people living and working in poverty find themselves unable to provide for their basic human needs, we would respond by offering emergency assistance. If the reason they are in need is due to injustice, how should we respond?

Please prayerfully consider how you are able to help CCHD this year. If you would like more information about the collection and the people it supports, visit www.usccb.org/cchd.

Thank you for joining us to work on the margins.

Sincerely yours in Christ,

Very Rev. Kenneth E. Kuntz

Diocesan Administrator of Davenport

Ayudanos a mantener la dignidad humana

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

Nuestra diócesis emprenderá la colecta nacional para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD, por sus siglas en inglés) los días 18 y 19 de noviembre. Su apoyo a esta colecta trae cambios a las comunidades de todo el país y empodera a las personas que viven en la pobreza; para transformar los lugares en los que viven en reflejos del Reino de Dios. Además de tener un impacto a nivel nacional, las personas que viven en la pobreza en nuestra propia diócesis, son empoderadas a través del 25% de nuestra colecta que se queda aquí.

Los grupos financiados por CCHD en nuestra diócesis ayudan a las personas y familias a aprender a expresarse y a efectuar cambios cuando las viviendas que alquilan no son seguras. El apoyo de CCHD ayuda a los trabajadores que carecen de condiciones seguras de trabajo o que no han recibido los salarios prometidos. En esencia, CCHD ayuda a las personas a mantener la dignidad humana que Dios les ha dado en el trabajo y en el hogar y, al hacerlo, apoya a los niños y las familias. Estos son algunos ejemplos de las formas en que la colecta ayuda a las personas en nuestras comunidades.

La CCHD también brinda una oportunidad para que los católicos vivan más plenamente su responsabilidad evangélica de amar a nuestro prójimo, al involucrarse activamente en tales esfuerzos comunitarios. El año pasado, uno de nuestros sacerdotes diocesanos, el Padre Guillermo Treviño, Jr., recibió el Premio al Nuevo Liderazgo Cardenal Bernardin 2022 de la CCHD por capacitar a los laicos para que se conviertan en líderes tanto en la parroquia como en la comunidad.

Este año, los líderes laicos de nuestra diócesis como Leslie Kilgannon han sido honrados como campeones de la justicia social y económica. La financiación de la CCHD ha ayudado a estos esfuerzos. La colecta también permite a nuestra diócesis proporcionar una pasantía remunerada a Julissa Govea, una líder católica emergente de jóvenes adultos de la Universidad de Iowa, que trabaja en el Centro para la Justicia de los Trabajadores.

Si las personas que viven y trabajan en la pobreza se ven incapaces de satisfacer sus necesidades humanas básicas, responderíamos ofreciendo asistencia de emergencia. Si la razón por la que están necesitados se debe a una injusticia, ¿cómo debemos responder?

Por favor, considere en oración el cómo puede ayudar a CCHD este año. Si desea obtener más información sobre la colecta y las personas a las que apoya, visite www.usccb.org/cchd.

Gracias por acompañarnos a trabajar en los márgenes.

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Kenneth E. Kuntz

Administrador Diocesano de Davenport