Advent waiting calls for quiet / La espera de Adviento pide tranquilidad

Dear Sisters and Brothers in Christ,

God is full of surprises! In great things — like coming to be with us as a vulnerable infant! But in our day-to-day lives as well: God is waiting to surprise us… if we are open.

I was certainly surprised on October 20! I never thought that I would have the privilege of serving as your diocesan administrator and writing this letter to all of you! Yet, here we are, in an Advent season of sorts as a diocese: a time of waiting, pregnant with hope.

Advent waiting calls for quiet. We slow down; we pause; we pray. We follow the example of Mary (Gospel, 4th Sunday of Advent), remaining open to the Word and pondering it in our hearts. So, in our Advent waiting and praying, please let me encourage all of us to pray for the one who will be our next bishop. Like Mary, may he generously respond to God’s call: “May it be done to me according to your word.”

At the same time, our waiting doesn’t mean that we just sit still. We remain watchful and alert (Gospel, 1st Sunday of Advent), heeding the movement of the Spirit, continuing to discern how we are called to serve and share the Good News. Our life as a local Church, the unfolding of our synodal journey, does not come to a screeching halt just because we are waiting for a new bishop to be named!

I admit that I am feeling a bit like John (Gospels, 2nd and 3rd Sundays of Advent) here! In some ways, we’re in a desert, too: we are incomplete without a Chief Shepherd. So, I am glad that one of my tasks is to “prepare” for the one who is coming; I am not he! There is a lot of work to be done to get ready for a new bishop! At the same time, like the Herald, I “cry out” to all of us in encouragement: We are not alone! Be patient! Hope! Yes, there is another coming in God’s own good time; one who will, we pray, please God by his holiness and show us God’s watchful care.

As we wait together in this “in between” time, please know of my prayers for all of you. Please pray for me and for your priests, for our diocesan and parish staffs, for our Holy Father, and for the one whom God will call to be the 10th Bishop of Davenport.

Sincerely yours in Christ,

Very Rev. Kenneth E. Kuntz

Diocesan Administrator of Davenport

La espera de Adviento pide tranquilidad

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

¡Dios está lleno de sorpresas! En grandes cosas, ¡como venir para estar con nosotros como un bebé vulnerable! Pero también en nuestro día a día: Dios está esperando para sorprendernos… si estamos abiertos.

¡Ciertamente me sorprendió el 20 de octubre! ¡Nunca pensé que tendría el privilegio de servir como su Administrador Diocesano y escribirles esta carta a todos ustedes! Sin embargo, aquí estamos, en una especie de tiempo de Adviento como diócesis: un tiempo de espera, lleno de esperanza.

El Adviento llama a la quietud y a la espera. Vamos más despacio; hacemos una pausa; oramos. Seguimos el ejemplo de María (Evangelio del Cuarto Domingo de Adviento), permaneciendo abiertos a la Palabra y meditándola en nuestros corazones. Así que, en nuestra espera y oración de Adviento, permítanme animarlos a todos a orar por el que será nuestro próximo obispo. Que responda, como María, con generosidad a la llamada de Dios: “Hágase en mí según tu palabra”.

Al mismo tiempo, nuestra espera no significa que nos quedemos quietos. Permanecemos vigilantes y alertas (Evangelio del Primer Domingo de Adviento), escuchando el movimiento del Espíritu, seguir discerniendo cómo estamos llamados a servir y compartir la Buena Nueva. Nuestra vida como Iglesia local, el desarrollo de nuestro camino sinodal, no se detiene bruscamente solo porque estemos esperando que se nombre un nuevo obispo.

¡Admito que me siento un poco como Juan aquí (Evangelios del Segundo y Tercer Domingo de Adviento)! De alguna manera, también estamos en un desierto: estamos incompletos sin un Pastor Principal. Por lo tanto, me alegro de que una de mis tareas sea “prepararme” para el que viene; ¡Yo no soy él! ¡Hay mucho trabajo por hacer para prepararse para un nuevo obispo! Al mismo tiempo, al igual que el Mensajero, “clamo” a todos ustedes en aliento: ¡No estamos solos! ¡Sé paciente! ¡Esperanza! Sí, hay otra venida en el propio tiempo de Dios; uno que, oramos, agrade a Dios por su santidad y nos muestre el cuidado vigilante de Dios.

Mientras esperamos juntos en este tiempo “intermedio”, por favor, sepan que estoy orando por todos ustedes. Por favor, oren por mí y por sus sacerdotes, por nuestro personal diocesano y parroquial, por nuestro Santo Padre y por aquel a quien Dios llamará a ser el Décimo Obispo de Davenport.

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Padre Kenneth E. Kuntz

Administrador Diocesano de Davenport