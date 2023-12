Administrador Diocesano P. Kuntz encanta la liturgia

Por: Barb Arland-Fye

El Mensajero Católico

El sacerdote diocesano jubilado, padre Ken Kuntz, de Iowa City, ha sido elegido Administrador de la Diócesis de Davenport, una responsabilidad que acepta con gusto, a pesar de que su nominación y elección ha sido una sorpresa para él.

Su elección por sus compañeros miembros del Colegio de Consultores el 20 de octubre, se da después que Mons. Thomas Zinkula fuera designado arzobispo en la Arquidiócesis de Dubuque.

El padre Kuntz supervi-sará la administración de la diócesis hasta el nombramiento del próximo obispo de la diócesis de Davenport por parte del papa Francisco, lo que podría ocurrir de seis a ocho meses o más. Las funciones del administrador diocesano terminan con la instalación de un nuevo obispo.

Durante este período interino, el administrador diocesano mantiene los programas e iniciativas actuales de la diócesis. No se pueden iniciar nuevas políticas, procedimientos, proyectos o iniciativas. Los nuevos proyectos de cons-trucción y las fusiones de parroquias deben esperar la aprobación del próximo obispo. Las funciones santificadoras reservadas a un obispo no pueden tener lugar, incluidas las ordenaciones de diáconos y presbíteros. El administra-dor diocesano no puede nombrar nuevos párrocos en el primer año, pero puede nombrar administradores para las parroquias.

El padre Kuntz, de 72 años, compartió esta reacción a su elección. “De repente, alguien mencionó mi nombre y me nominó y lo siguiente que supe fue que me habían elegido. Al llegar a esa reunión, nunca pensé que sería yo”. Después de aceptar el puesto, “alguien dijo: ‘Tienes que empezar a entrenar para RAGBRAI’. Creo que estaban bromeando”, bromeó el padre Kuntz, refiriéndose al apodo del arzobispo Zinkula, en Iowa, como el “obispo RAGBRAI”.

El padre Kuntz enfatiza que no cumplirá con los deberes de un obispo porque no lo es. “No me veo a mí mismo presentándome para todo lo que uno quisiera que un obispo hiciera”, dijo. Por ejemplo: “Delegaré a los párrocos para que administren el sacramento de la confirmación en sus parroquias”. Planea asistir a varias reuniones estatales y provinciales para representar a la diócesis. “Tenemos que vivir con el hecho de que no tenemos un obispo en este momento y tenemos que orar por un obispo que lleve a cabo los deberes pastorales de la diócesis, como lo hacen los obispos”, dijo el padre Kuntz.

Espera trabajar en estrecha colaboración con el padre Thom Hennen, quien anteriormente se desempeñó como vicario general del entonces obispo Zinkula. “A pesar de que el padre Thom no es vicario general, estoy delegando la autoridad para que haga lo que ha estado haciendo”, dijo el padre Kuntz. “¡Así que no está libre de culpa!”

El Padre Kuntz también planea trabajar en estrecha colaboración con el Jefe de Personal diocesano, el Diácono David Montgomery, Emily Pries (quien se desempeñó como secretaria ejecutiva del Obispo Zinkula) y el Director Financiero diocesano Tom Tallman. Describe a todos estos miembros del personal como invaluables. También espera consultar regularmente con el Colegio de Consultores, que durante la vacante sirve en lugar del Consejo Presbiteral (Presbiteral).

El padre Kuntz cree que aporta las habilidades de un buen oyente y administrador a su nuevo puesto temporal. “He tenido mucha experiencia a lo largo de los años haciendo cosas administra-tivas. Creo firmemente en el ministerio colaborativo. He sido bendecido con un personal maravilloso a lo largo de los años en todas las parroquias en las que he estado”, dijo. “No se trata de poder, se trata de ministerio. Lo que sea que pueda hacer para ayudar con eso, de eso se trata. Rezo por la sabiduría del Espíritu Santo y traigo la voluntad de servir”.

Planea viajar diariamente desde su casa en Iowa City. “Hasta cierto punto, la diócesis funciona por sí misma. Tenemos gente muy capaz en los puestos en los que se encuentran. No pretendo ser un micro gerente”.

Su agenda estará más llena ahora “pero no desbo-rdada”. Espera continuar con lo que más le gusta: presidir los fines de semana en las parroquias donde actualmente se desempeña: San Patricio, San Wenceslao y el Centro de Estudiantes Católicos Newman en Iowa City. “Me encanta la liturgia. Eso es lo mío”.