Respect all human life / Respeto a toda vida humana

Dear Friends in Christ,

Each October during Respect Life Month, the U.S. Conference of Catholic Bishops provides a new set of materials in an effort to help Catholics and others understand, value and cultivate respect for human life. Meanwhile, earlier programs, like the Walking with Moms in Need campaign (www.walkingwithmoms.com), continue.

Shortly before he suffers his passion, Jesus proclaims to his disciples: “I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you also should love one another” (Jn. 13:34). In other words, Jesus says that love for one another is the identifying characteristic of his disciples.

In my six years as your bishop, I have seen many instances of your faith expressed in your love for one another. I have been amazed at the generosity of local Knights of Columbus councils and fellow parishioners in raising funds for ultrasound machines I blessed in Pella, Davenport, Bettendorf and most recently Ottumwa. I have chaired the annual St. Vincent Home grant review meeting that has distributed over $250,000 to groups addressing the needs of children living in poverty. And I have undertaken legislative advocacy, including support of the Global Child Thrive Act, based on my direct observations of a CRS-related project in India.

This year’s Respect Life Month theme, “radical solidarity,” provides inspiration to respect life efforts that will be undertaken. Addressing the Blessed Mother, the prayer resource states: “By your example of radical solidarity, teach us to reverence and protect those in need, without conditions or expectations. Ask your Son to give us unfailing determination to witness to the profound dignity of every person, at every stage and in every circumstance.”

With each life, there is a beginning, something new. We are called to new life in Christ in baptism. May this new life help us grow in radical solidarity as we promote all life.

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport

Respeto a toda vida humana

Queridos Amigos en Cristo,

Cada octubre, durante el Mes del Respeto a la Vida, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, proporciona un nuevo conjunto de materiales, en un esfuerzo por ayudar a los católicos y a otros a comprender, valorar y cultivar el respeto por la vida humana. Al mismo tiempo, los programas anteriores, como la campaña Caminando Con las Mamás en Necesidad continúan (www.walkingwithmoms.com).

Poco antes de sufrir su pasión, Jesús proclama a sus discípulos: “Os doy un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros. Como yo os he amado, así también vosotros debéis amaros los unos a los otros» (Jn. 13, 34). En otras palabras, Jesús dice que el amor mutuo es la característica de identificación de sus discípulos.

En mis seis años como su obispo, he visto muchos ejemplos de su fe expresada en su mutuo amor. Me ha sorprendido la generosidad de los consejos locales de los Caballeros de Colón y de los feligreses, al recaudar fondos para las máquinas de ultrasonido que bendije en Pella, Davenport, Bettendorf y, más recientemente, Ottumwa. He presidido la reunión anual de revisión de subvenciones del Hogar San Vicente que ha distribuido más de $ 250,000 a grupos que abordan las necesidades de los niños que viven en la pobreza. Y he emprendido actividades de promoción legislativa, incluido el apoyo a la Ley Global de Prosperidad Infantil, basada en mis observaciones directas de un proyecto relacionado con CRS en la India.

El tema del Mes del Respeto a la Vida de este año, “Solidaridad Radical”, nos inspira a respetar los esfuerzos de vida que se llevarán a cabo. Dirigiéndose a la Santísima Madre, el recurso de oración dice: “Con tu ejemplo de solidaridad radical, enséñanos a reverenciar y proteger a los necesitados, sin condiciones ni expectativas. Pide a tu Hijo que nos dé la determinación inquebrantable de dar testimonio de la profunda dignidad de cada persona, en cada etapa y en cada circunstancia”.

Con cada vida, hay un comienzo, algo nuevo. Somos llamados a una nueva vida en Cristo en el bautismo. Que esta nueva vida nos ayude a crecer en solidaridad radical mientras promovemos toda la vida.

Sinceramente tuyo en Cristo,

Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Obispo de Davenport