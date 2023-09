CUA educates religious, lay Church leaders / CUA educa a líderes religiosos y laicos de la Iglesia

Dear Friends in Christ,

I write to you today to ask that you consider a generous gift to the upcoming collection in support of The Catholic University of America (CUA) located in the heart of our nation’s capital. Founded in 1887 as the research university of the Church in our country, the university has long served the Church and nation. I myself attended seminary in Washington, D.C. and received an M.A. in theology from CUA.

Through its 12 schools, 32 research facilities and more than 250 academic programs, the university community works tirelessly on behalf of its 5,700 undergraduate and graduate students, both religious and lay, to help educate them to serve the Church and our communities as the Catholic leaders of tomorrow.

Our gifts not only support students in this critical time, but also help the university better serve dioceses and parishes through innovative research initiatives and training programs. These include ­The Catholic Project, which brings together clergy and laity to address the challenges that the Church faces in the U.S., a Master’s program in Ecclesial Administration and Management, and a credentialing program that prepares recent graduates to serve as campus ministers.

Contributions to the CUA collection are critical to both a successful academic year and to all the important work the university does on behalf of the faithful in our country. Hence, I strongly encourage you to make a contribution to the mission of The Catholic University of America.

With prayers and expressions of gratitude I remain,

Sincerely in Christ,

Most Rev. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport

CUA educa a líderes religiosos y laicos de la Iglesia

Queridos amigos en Cristo,

Hoy les escribo para pedirles a todos ustedes, que consideren una donación generosa en la próxima colecta en apoyo de la Universidad Católica de América (CUA) ubicada en el corazón de la capital de nuestra nación. Esta universidad fundada en 1887 como centro de investigación de la Iglesia en nuestro país, la cual ha servido durante mucho tiempo a la iglesia y a la nación. Yo mismo asistí al seminario en Washington D.C. y recibí una maestría en teología de la CUA.

A través de sus 12 escuelas, 32 instalaciones de investigación y más de 250 programas académicos, la comunidad universitaria trabaja incansablemente en nombre de sus 5,700 estudiantes de pregrado y posgrado, tanto religiosos como laicos, para ayudarlos a educarlos para servir a la Iglesia y a nuestras comunidades como los líderes católicos del mañana.

Nuestras donaciones no solo apoyan a los estudiantes en este momento crítico, sino que también ayudan a la universidad a servir mejor a las diócesis y a las parroquias a través de iniciativas de investigación innovadoras y programas de capacitación. Estos incluyen El Proyecto Católico (The Catholic Project), que reúne a clérigos y laicos para abordar los desafíos que enfrenta la Iglesia en los Estados Unidos, un programa de maestría en Administración y Gestión Eclesial y un programa de acreditación que prepara a los recién graduados para servir como ministros de centros universitarios.

Las contribuciones a la colecta de CUA son fundamentales tanto para un año académico exitoso, como para todo el trabajo importante que la universidad realiza en nombre de los fieles en nuestro país. Por estas razones, les pido encarecidamente, que hagan una contribución a la misión de la Universidad Católica de América.

Todos ustedes están en mis oraciones y me quedo muy agradecido de su generosidad.

Sinceramente en Cristo,

Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Obispo de Davenport