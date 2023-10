ADA strives to serve, support Catholic / ADA se esfuerza por servir y apoyar a los católicos

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Thank you for your faithful commitment to our diocese and the Church’s mission. Each year, you are asked to generously support the diocese in its fostering of the physical, emotional, intellectual, and spiritual needs of you, your family, and your neighbors through contributions to the Annual Diocesan Appeal (ADA). And every year you come through, demonstrating the unbounded grace of God working through us as a gift to one another and the world.

I hope that you have had the opportunity to participate in the work of “Building on the Synod,” our diocesan quest to encounter, listen and build our future together. In alignment with year one of our synodal journey, the ADA theme this year is “To Support Welcoming and Foster Belonging.” The diocese strives to serve and support your parish community as it collaborates in this effort to “enlarge the space of [our] tent” (Isaiah 54:2).

The Annual Diocesan Appeal funds the ministries and programs of the diocese. Through the ADA, our diocesan family participates in the Church’s evangelization efforts, advances Catholic education, and provides for the formation of our future priests and deacons. We strengthen families in faith by planting seeds for lives lived in the fullness of Christ’s peace, joy, and love. Together, we care for those who are vulnerable and suffering, accompany those who are sick, and support our parishes.

Once again, I ask for your support. Please consider making a gift — which will support the people, ministries, and activities within the spaces of our tents. Mindful of the Diocese’s Laudato Si’ Action Plan to be responsible stewards of the earth’s resources, you also may give digitally on the diocesan website, accessed through the QR code.

Thank you for your generous commitment to our annual appeal, and all the ways in which you are fostering welcoming and belonging throughout the Diocese. I am grateful for your continued benevolence. Please know that I remember you and your loved ones in my daily prayers.

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport

ADA se esfuerza por servir y apoyar a los católicos

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

Gracias por su fiel compromiso con nuestra Diócesis y la misión de la Iglesia. Cada año, se les pide que apoyen generosamente a la diócesis para sostener las necesidades físicas, emocionales, intelectuales y espirituales tanto de ustedes como de sus familias y sus vecinos a través de contribuciones a la Campaña Diocesana Anual (ADA). Y cada año ustedes renuevan y demuestran la gracia ilimitada de Dios, que trabaja a través de nosotros como un regalo para los demás y para el mundo.

Espero que hayan tenido la oportunidad de participar en el trabajo de “Construir sobre el Sínodo”, nuestra búsqueda diocesana para encontrar, escuchar y construir nuestro futuro juntos. En línea con el primer año de nuestro viaje sinodal, el tema de la Campaña Diocesana Anual es “Apoyar la bienvenida y fomentar la pertenencia”. La diócesis se esfuerza por servir y apoyar a su comunidad parroquial mientras colabora en este esfuerzo para “ampliar el espacio de [nuestra] tienda” (Isaías 54, 2).

La Campaña Diocesana Anual financia los ministerios y programas de la Diócesis. A través del ADA, nuestra familia diocesana participa en los esfuerzos de evangelización de la Iglesia, promueve la educación católica y provee para la formación de nuestros futuros sacerdotes y diáconos. Fortalecemos a las familias en la fe, sembrando semillas para tener vidas ‘vividas’ en la plenitud de la paz, el gozo y el amor de Cristo. Juntos, cuidamos de los vulnerables y de los que sufren, acompañamos a los enfermos y apoyamos a nuestras parroquias.

Una vez más, les pido su apoyo. Por favor, considere hacer una donación, que sostenga a las personas, ministerios y actividades dentro de los espacios de nuestras carpas, completando la tarjeta de compromiso adjunta. Teniendo en cuenta el Plan de Acción de Laudato Si’ de la diócesis para ser administradores responsables de los recursos de la tierra, también puede donar digitalmente en el sitio web de la diócesis, que se accede a través del código QR.

Gracias por su generoso compromiso con nuestra campaña anual, y todas las formas en las que ustedes están fomentando la acogida y la pertenencia en toda la diócesis. Estoy agradecido por su continua generosidad. Por favor, sepan que los recuerdo a ustedes y a sus seres queridos en mis oraciones diarias.

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Arzobispo Thomas R. Zinkula

Obispo de Davenport