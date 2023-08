View creation as a sacred gift/Ver la creación como un regalo sagrado

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Welcome again to the Season of Creation! Though not among the Church’s liturgical seasons, it nonetheless is a special time in the Church. The Season begins on Sept. 1, the World Day of Prayer for Care of Creation, which is an ecumenical gesture to thank God for all he has entrusted to our care. This year’s theme is: Let Justice and Peace Flow.

In his message to the world for this Season of Creation, Pope Francis speaks of the injustices that have resulted in many rivers of the world drying up. He quotes Benedict XVI, who said, “The external deserts in the world are growing, because the internal deserts have become so vast.” In response, Pope Francis asks nothing less of us than an ecological conversion so that we see all of creation as a sacred gift from our Creator.

Viewing creation as a sacred gift enables us to do as the Holy Father asks and promote public policies that do not favor one group of people over another. Worldwide storms impact lives and changing climates impact the means of food production, often leaving those who are poorest and most vulnerable even more so. If we are to live faithfully, we must hear the cry both of the poor and of the earth, and begin to prepare for living differently, simply, joyfully.

During the past year, we have undertaken an energy audit for chancery operations, and we will soon announce mid-project goals for achieving net zero carbon emissions by 2050. This is our attempt to model for the rest of the diocese what praying, learning and caring for creation can look like.

Please visit the Care for Creation webpage on our diocesan website, https://www.davenportdiocese.org/care-for-creation, for resources and a calendar of events, and also the Season of Creation website, https://seasonofcreation.org/.

This is both my second and final Season of Creation letter to you, the faithful of the Diocese of Davenport. As I was challenged by the three college students to make a strong commitment to caring for creation, I challenge you to do likewise. In so doing, we can Let Justice and Peace Flow!

Sincerely in Christ,

Most Rev. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport

Ver la creación como un regalo sagrado

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

¡Bienvenidos de nuevo al Tiempo de la Creación! Aunque esto no se encuentra en los tiempos litúrgicos de la Iglesia; sin embargo, es un tiempo especial en la Iglesia. Este tiempo se inicia el 1 de septiembre, el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que es un gesto ecuménico para agradecer a Dios por todo lo que ha confiado a nuestro cuidado. El tema de este año es: Que fluya la justicia y la paz.

En su mensaje al mundo para este Tiempo de la Creación, el Papa Francisco habla de las injusticias, entre otras, el resultado que muchos ríos del mundo se hayan secado. Cita a Benedicto XVI, quien dijo: “Los desiertos externos en el mundo están creciendo, porque los desiertos internos se han vuelto tan vastos”. En respuesta a esta situación, el Papa Francisco nos pide solamente una conversión ecológica; para que veamos toda la Creación como un regalo sagrado de nuestro Creador.

Ver la creación como un don sagrado nos permite hacer lo que pide el Santo Padre, es decir, promover políticas públicas, que no favorezcan a un grupo de personas sobre otro. Las tormentas mundiales afectan vidas y los climas cambiantes, afectan los medios de producción de alimentos, a menudo dejando a los más pobres y vulnerables aún sin nada. Si queremos vivir fielmente, debemos escuchar el clamor tanto de los pobres como de la tierra, y comenzar a prepararnos para vivir de manera diferente, simple y alegre.

Durante el año pasado, hemos hecho una auditoría energética para las operaciones de la cancillería, y pronto anunciaremos los objetivos que hemos hasta ahora logrado, para alcanzar cero en emisiones netas de carbono para 2050. Este es nuestro intento de ejemplificar para el resto de la diócesis cómo puede ser orar, aprender y cuidar la Creación.

Por favor, visite la página web de Cuidado de la Creación en la página de la diócesis: https://www.davenportdiocese.org/care-for-creation, para obtener recursos y un calendario de eventos, y también el sitio web del Tiempo de la Creación, https://seasonofcreation.org/.

Esta es mi segunda y última carta del Tiempo de la Creación para ustedes, los fieles de la Diócesis de Davenport. Tal como los tres estudiantes universitarios me desafiaron, para hacer un fuerte compromiso con el cuidado de la Creación, yo ahora los desafío a hacer lo mismo. ¡Al hacerlo, podemos dejar que la justicia y la paz fluyan!

Sinceramente en Cristo,

Reverendo Mons. Thomas R. Zinkula

Obispo de Davenport