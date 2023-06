Spread the Good News/Difundir las Buenas Nuevas

Dear Brothers and Sisters in Christ,

On behalf of the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB), the Catholic Communication Campaign (CCC) provides funding for spreading the Good News of Jesus Christ in our diocese and throughout the world.

Half of the donations to the CCC collection assist national level communication efforts. For example, the USCCB’s Committee on Cultural Diversity in the Church, Journeying Together, brought together youth and young adult ministry leaders from diverse backgrounds to discuss the joys and challenges they experience in the Church and ways in which the Church can listen and respond better to the needs of young people. Collection proceeds provided the opportunity for monthly intercultural virtual dialog sessions prior to an in-person national gathering in June 2022.

The other half of the donations to the CCC collection remain in our diocese to support our local communication efforts. Your gift to the CCC will assist the diocese in developing new communication tools and services to share information within and outside our diocese via our diocesan website (www.davenportdiocese.org); monthly newsletters; and social networks such as Facebook, Twitter and YouTube.

For example, for the past two years, our diocese has been more intentional in the way we use social media. Since July 1, 2022, we have reached 68,000 people on Facebook, which is a 2,251% increase from two years ago. In the past year, we had 45,656 impressions on Twitter. We also have been working to update our diocesan website to be more welcoming and user-friendly, and we have been creating branding around our next three years of Building on the Synod. Your support helps strengthen these efforts and more.

For more information on the Catholic Communication Campaign and the projects funded by the collection, please visit www.usccb.org/ccc. Your generous contribution on the weekend of June 10-11 will help people in our diocese, our country and our world to better know the love of God and the Church.

Sincerely in Christ,

Most Rev. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport

Difundir las Buenas Nuevas

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

En nombre de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, la Campaña Católica de las Comunicaciones (CCC) apoya económicamente a extender la Buena Nueva de Jesucristo en nuestra diócesis y en todo el mundo.

La mitad de las donaciones a la colección de CCC, ayudan a los esfuerzos de comunicación a nivel nacional. Por ejemplo, el Comité sobre la Diversidad Cultural en la Iglesia de la USCCB, Caminando Juntos, reunió a líderes del ministerio de jóvenes y adultos jóvenes de diversos orígenes para discutir las alegrías y los desafíos que experimentan en la Iglesia y las formas en que la Iglesia puede escuchar y responder mejor a las necesidades de los jóvenes. Los ingresos de la recaudación brindaron la oportunidad de sesiones de diálogo virtual intercultural mensuales antes de una reunión nacional en persona en junio de 2022.

La otra mitad de las donaciones a la colecta de CCC permanecen en nuestra diócesis para apoyar nuestros esfuerzos de comunicación local. Su donación al CCC ayudará a la diócesis a desarrollar nuevas herramientas y servicios de comunicación para compartir información dentro y fuera de nuestra diócesis a través de nuestro sitio web diocesano (www.davenportdiocese.org); boletines mensuales; y redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube.

Por ejemplo, durante los últimos dos años, nuestra diócesis ha sido más intencional en la forma en que usamos las redes sociales. Desde el 1 de julio de 2022, hemos llegado a 68 000 personas en Facebook, lo que representa un aumento del 2251 % con respecto a hace dos años. El año pasado, tuvimos 45.656 impresiones en Twitter. También hemos estado trabajando para actualizar nuestro sitio web diocesano para que sea más acogedor y fácil de usar, y hemos estado creando una marca en torno a nuestros próximos tres años de Construyendo el resultado del Sínodo. Su apoyo ayuda a fortalecer estos esfuerzos y más.

Para mayor información sobre el CCC y los proyectos financiados por esta Colecta, por favor, visite www.usccb.org/ccc. Su generosa contribución para la Campaña Católica de las Comunicaciones el fin de semana del 10 y 11 de junio, ayudará a las personas de nuestra diócesis, nuestro país y nuestro mundo, a tener un mejor conocimiento del amor de Dios y de la Iglesia.

Sinceramente en Cristo,

Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Obispo de Davenport