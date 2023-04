Support Home Missions / Apoya las Misiones en Casa

Support Home Missions

Dear brothers and sisters in Christ,

Home mission dioceses are found in every region in the United States and its territories. Often their small Catholic populations are distributed across a large geographical area and there are few priests to serve the people. The Diocese of Owensboro, in western Kentucky, fits that mold. With Catholics making up about 6% of the population in a mostly rural territory of 12,500 square miles, pastors often serve multiple parishes that are more than 25 miles apart. Like many regions, it has a large and growing Hispanic Catholic population that needs liturgical, sacramental and pastoral support in Spanish.

With your assistance, Catholic Home Missions helps the Diocese of Owensboro’s Hispanic Ministry Program meet the needs of its growing Hispanic community. Its 31 bilingual priests celebrate more than 900 Masses in Spanish each year, along with baptisms, marriages, and confirmations in Spanish. Your support of the Catholic Home Missions Appeal provides home mission dioceses with the resources they need to welcome and minister to their growing multicultural populations.

Your collaboration makes a difference in the lives of our brothers and sisters right here in the United States. Please prayerfully consider supporting the appeal this year. To learn more about it and those who benefit from it, visit www.usccb.org/home-missions.

Thank you for strengthening the Church at home.

Apoya las Misiones en Casa

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

Las diócesis de misión locales se encuentran en todas las regiones de los Estados Unidos y sus territorios. A menudo, sus pequeñas poblaciones católicas están distribuidas en una gran área geográfica y hay pocos sacerdotes para servir a estas personas. La Diócesis de Owensboro, en el oeste de Kentucky, es un ejemplo de lo que decimos. Dado que los católicos representan alrededor del 6% de la población en un territorio mayormente rural de 12,500 millas cuadradas, los sacerdotes a menudo, sirven en varias parroquias que están a más de 25 millas de distancia. Como muchas regiones, tiene una población católica hispana grande y creciente, que necesita apoyo litúrgico, sacramental y pastoral en español.

Con su apoyo, la Campaña Católica para las Misiones en Casa ayuda al Programa del Ministerio Hispano de la Diócesis de Owensboro a satisfacer las necesidades de su creciente comunidad hispana. Sus 31 sacerdotes bilingües celebran más de 900 Misas en español cada año, junto a los bautismos, matrimonios y confirmaciones. Su apoyo a la Campaña Católica para las Misiones en Casa brinda a las diócesis misioneras de Estados Unidos, los recursos que necesitan para acoger y servir a sus comunidades multiculturales en crecimiento.

Su colaboración marca la diferencia en la vida de nuestros hermanos y hermanas aquí en los Estados Unidos. Considere en oración apoyar la colecta de este año. Para obtener más información sobre esta colecta y a quiénes se benefician de ella, visite www.usccb.org/home-missions.

¡Muchas gracias por fortalecer la Iglesia en Casa!

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev./Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport